Sevilla derrota o Alavés fora e assume a liderança isolada do Espanhol

15/09/2019 | 19:03



O Sevilla assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol neste domingo ao derrotar o Alavés por 1 a 0, fora de casa, pela quarta rodada da competição. A equipe da Andaluzia, para assumir a ponta, contou também com o tropeço do Atlético de Madrid no sábado, pela mesma rodada.

Neste momento, o time do técnico Julen Lopetegui chegou aos dez pontos, contra nove do rival de Madri, que foi batido pela Real Sociedad por 2 a 0, fora de casa - o Atlético vinha de aproveitamento de 100% no campeonato até então. Já o Alavés permaneceu com cinco, ocupando o 11º lugar.

O gol único da partida deste domingo no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, foi marcado pelo meia espanhol Joan Jordan, aos 37 minutos da primeira etapa, em cobrança de falta batida com perfeição.

Outros dois times que venceram fora de casa neste domingo foram o Espanyol e o Granada. O time de Barcelona passou pelo Eibar com o placar de 2 a 1, de virada, e chegou ao seu primeiro triunfo na competição, com gols de Ferreyra e Granero - Ramis anotou para os anfitriões. O resultado colocou o Espanyol em 16º lugar, deixando o adversário com apenas um ponto, na vice-lanterna.

Já o Granada obteve sua segunda vitória seguida ao superar por 2 a 0 o Celta, em Vigo, graças à eficácia nas conclusões de Sanchez e Herrera, chegando aos sete pontos, agora com o sexto posto na tabela. Derrotado pela segunda vez na temporada, o clube da Galícia ficou com quatro pontos, em 13º.

Quem decepcionou sua torcida foi o Betis, que, jogando em Sevilha, apenas empatou com o Getafe (18º) em 1 a 1 e agora marca quatro pontos, no 15° lugar. Jogando no Benito Villamarin, o time da casa ainda saiu perdendo, com um gol de pênalti de Jaime Mata no primeiro tempo. Até que Joaquin deixou tudo igual, na etapa final, também em uma penalidade máxima.

E mais um empate na rodada foi registrado no confronto entre Valladolid (12º) e o ainda invicto Osasuna (nono), que ficaram no 1 a 1 no José Zorrilla.