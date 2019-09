Bahia sai atrás, mas busca empate com o Fortaleza na Arena Fonte Nova

15/09/2019 | 18:18



O Bahia encerrou a série de três vitórias seguidas e perdeu a chance de fechar o primeiro turno dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o time de Salvador (BA) saiu atrás no placar, mas buscou o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada. Felipe Pires e Gilberto marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Bahia segue na sétima posição, com 31 pontos. Na parte inferior da tabela, o Fortaleza é 14º colocado, com 22 pontos, quatro à frente do Cruzeiro, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

A postura do Fortaleza surpreendeu no início da partida. Os visitantes se lançaram ao campo de ataque usando a velocidade. Foi desta forma que a equipe abriu o placar. Aos nove minutos, Osvaldo puxou contra-ataque e encontrou bom passe para Felipe Pires. O atacante invadiu a área e tocou por cima, na saída de Douglas.

A festa tricolor, no entanto, não durou muito. Isto porque o Bahia deixou tudo igual aos 13 minutos. Artur tentou fazer o corte dentro da área, mas foi derrubado por Carlinhos: pênalti. Gilberto foi para a cobrança e não deu chances para Felipe Alves.

As equipes não conseguiram manter a mesma intensidade no decorrer do primeiro tempo e o equilíbrio predominou. O Bahia teve dificuldades para sair jogando e chegar ao campo de ataque. O Fortaleza, por sua vez, não repetiu a velocidade na troca de passes, mas teve a chance mais perigosa, em finalização de fora da área de Romarinho. A igualdade foi tanta que os times terminaram o primeiro tempo com a mesma porcentagem de posse de bola (50% a 50%).

O segundo tempo foi completamente diferente do primeiro, longe de ter a mesma intensidade e correria. O Fortaleza conseguiu se fechar bem e impedir que o Bahia chegasse ao campo de ataque. Os donos da casa tiveram duas boas oportunidades em cobranças de falta, mas não aproveitaram. O time visitante, por sua vez, assustou em finalização de fora da área de Romarinho.

Sem criatividade para furar o bloqueio imposto pelo adversário, o Bahia começou a fazer chuveirinhos na área do Fortaleza. Numa destas jogadas, Fernandão fez o desvio de cabeça, mas mandou para fora.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para enfrentarem adversários paulistas. O Bahia visita o Corinthians, no sábado, às 19 horas, em São Paulo. O Fortaleza recebe o Palmeiras, no domingo, às 16 horas, no Castelão.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 x 1 FORTALEZA

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Guerra (Arthur Caíke); Artur (Fernandão), Gilberto e Lucca (Élber). Técnico: Roger Machado.

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Gabriel Dias, Felipe e Romarinho (Matheus Alessandro); Osvaldo (Matheus Vargas), Wellington Paulista e Felipe Pires (Edinho). Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Felipe Pires, aos 9, e Gilberto (pênalti), aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Moisés (Bahia); Wellington Paulista (Fortaleza).

RENDA - R$ 822.359,00.

PÚBLICO - 32.092 pagantes (32.655 no total).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).