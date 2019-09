Pliskova supera chuva e rival croata para se sagrar campeã em Zhengzhou

15/09/2019 | 17:33



Atual número dois do mundo, a tenista checa Karolina Pliskova superou a chuva e a croata Petra Martic para se sagrar campeão do Torneio de Zhengzhou, na China. Neste domingo, na decisão do título, a favorita confirmou a boa fase ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h36min.

A final deste domingo teve a chuva como uma de suas protagonistas. O mau tempo adiou o início da partida em quase seis horas. E voltou a atrapalhar o duelo no primeiro set, quando interrompeu o jogo, ao fim do segundo game da partida. Martic, que surpreendera Pliskova no início, faturara a primeira quebra de saque do jogo e abrira 2/0.

Com o retorno do jogo, a ex-número 1 do mundo iniciou forte reação. Ela venceu três games em sequência e virou o marcador no set inicial diante da 23ª do ranking. Após abrir vantagem no placar, Pliskova impôs nova quebra à adversária no início do segundo set e abriu novamente a dianteira no marcador.

Quando o placar mostrava 2/1 para a checa no segundo set, a chuva voltou a interromper a final. No retorno, Pliskova voltou mais uma vez mais forte em quadra. Ela obteve nova quebra e fechou o set sem ter o seu serviço ameaçado.

Com o resultado, a tenista da República Checa obteve a revanche em relação aos últimos confrontos com a rival. Foram quatro derrotas nos últimos cinco duelos entre elas, incluindo uma dura eliminação na terceira rodada de Roland Garros neste ano.

Pliskova conquistou seu quarto troféu na temporada, em cinco finais disputadas. Antes, fora campeã em Brisbane, Roma e Eastbourne.