Luis Lobianco desabafa sobre grande perda de peso: Faltam 15 quilos!

15/09/2019 | 15:10



Que fazer exercício físico é uma prática que todo mundo sabe que emagrece, né!? Mas muitas vezes nós sabemos da importância e mesmo assim não colocamos em prática algo que faz muito bem para a saúde e Luis Lobianco mostrou que os ensaios e apresentações no Dança dos Famosos estão fazendo muito bem para a sua vida.

Tudo porque o ator não está na sua forma física desejada e com a vinda da sua participação no quadro, ele acabou eliminado alguns bons quilinhos, e já é nítida a diferença. Em uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut, o humorista abriu o coração e falou como chegou a um ponto terrível de sua vida.

Quando comecei a fazer os vídeos do Porta dos Fundos, em 2012, passei a trabalhar muito e deixei de lado o sono e a alimentação. Eu comia de madrugada, devorava pães e doces que encontrava no camarim. Larguei de mão mesmo. Em cinco anos, engordei demais. Foram 45 quilos. Além disso, tive um problema sério na lombar. Houve situações em que eu não conseguia nem tirar a roupa de tanta dor.

E nunca vai ser fácil assumir quando você nota realmente o quanto está difícil aquela situação, mas com muita consciência, Lobianco teve um estralo mental e decidiu que tomaria outro rumo para a sua vida.

Em 2017, comecei o espetáculo Gisberta e pensei: Não posso trabalhar assim! Me tratei com fisioterapia e comecei a ginástica funcional, que pratico até hoje. Também fui para a nutricionista e dei início ao emagrecimento. Desde o ano passado, faço levantamento de peso. Me curei da lombar e ganhei seguira, e vigor! Então, para a Dança, meu corpo está no lugar. Estou preparado!

Mas se você pensa que ele fica chateado em contar o quanto conseguiu eliminar, você está enganado. Ainda durante a entrevista, o humorista conta com orgulho o quanto suou para chegar onde chegou e o quanto já conseguiu eliminar.

Faltam 15 quilos! A reta final é mais difícil, mas vai dar certo. Agora, com o quadro, treino de terça-feira a sábado. Já começo a sentir uma diferença. No dia da primeira apresentação, a roupa estava mais folgada.

Que legal, né!? Torcemos para que ele consiga bater o objetivo e ficar com a saúde sempre em dia.