Arsenal abre 2 a 0, mas cede empate ao Watford após pênalti de David Luiz

15/09/2019 | 15:01



Não foi desta vez que o Arsenal se recuperou no Campeonato Inglês. O time londrino ficou perto de voltar a vencer depois que abriu 2 a 0 diante do Watford neste domingo, fora de casa, no Vicarage Road. No entanto, cometeu falhas que custaram caro, incluindo um pênalti cometido por David Luiz, e levou o empate do lanterna da competição no final do jogo, válido pela quinta rodada do torneio.

O empate significou o terceiro jogo seguido sem vencer na competição e impede que o Arsenal brigue, ao menos no momento, na parte de cima da tabela. O time de Londres tem oito pontos e está no sétimo posto. Já o Watford soma apenas dois e permanece na 20ª e última posição.

O atacante Pierre-Emerick Aubameyang poderia ter saído como o nome da partida, já que fez dois belos gols no primeiro tempo e chegou a cinco na competição, dois atrás dos artilheiros Tammy Abraham, Sergio Agüero e Teemu Pukki. Contudo, Aubameyang viu sua equipe cometer falhas individuais na etapa final e se complicar na partida.

Sob nova direção - Quique Sánchez Flores assumiu o comando técnico do time após a demissão de Javi Garcia -, o Watford foi para cima na volta do intervalo e se valeu de um erro bizarro do zagueiro Sokratis para diminuir com Tom Cleverley, aos oito minutos, e chegar ao empate depois de pênalti cometido por David Luiz em Roberto Pereyra.

O próprio meia argentino cobrou a penalidade com categoria e deixou o jogo empatado aos 37 minutos. No tempo que restou, os donos da casa tiveram até chances para aplicar uma virada diante do domínio que conseguiram estabelecer, mas não as aproveitou.

Mais cedo, o Everton foi derrotado por 3 a 1 pelo Bournemouth fora de casa. O time do brasileiro Richarlison, que teve atuação discreta e foi substituído no segundo tempo, caiu para a 11ª posição, com sete pontos, mesma pontuação do Bournemouth, que aparece à frente, no oitavo posto, por ter melhor saldo de gols.