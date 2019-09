Rodrigo Hilbert assume que está pronto para ser pai de uma menina

15/09/2019 | 14:11



Rodrigo Hilbert arrumou um tempinho na agenda agitada para dar uma entrevista à Ela, do O Globo e contou o quanto está ansioso para a chegada de sua terceira filha, e primeira mulher, Maria, fruto de seu relacionamento com Fernanda Lima. Mas será que ele está realmente pronto para encarar o mundo rosa?

Nos sentimento mais do que prontos. A família toda está animada!

O apresentador que tem 39 anos de idade está longe das passarelas já faz um tempo, mas está mais na moda do que nunca porque atualmente, Hilbert, virou embaixador de uma marca de óculos e agora está com o seu rosto estampado no verão de 2020. O artista ainda comentou durante a entrevista se ser modelo atualmente é algo que lhe faz bem, lembrando que ele já estrelou quando mais jovem uma campanha da Versace.

Eu não sei se fazia bem, mas foi como me sustentei, descobri outros talentos que tinha, fiz amizades e quando encontrei a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos, que mudou minha história. Então, só posso sentir gratidão.

E se você acha que Fernanda Lima não palpita no estilo do maridão, você está bem enganado.

Ela até hoje me dá uns toques!

Que casal, né!?