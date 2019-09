Luan Santana e Jade Magalhães beijam muito durante Villa Mix em Lisboa

15/09/2019 | 13:11



Luan Santana levou o sertanejo brasileiro para Portugal na noite do último sábado, dia 14! O cantor se apresentou no Festival Villa Mix Lisboa, que reuniu diversos fãs europeus para um momento com a vibe da sofrência. Mas, é claro que de sofrência eram apenas as músicas, já que Luan entrou um show para lá de incrível com direito a muita animação do público.

No evento, Luan estava acompanhado de sua irmã, Bruna, e a noiva, Jade Magalhães! Os dois, inclusive, protagonizaram uma cena linda para os fotógrafos de plantão ao beijarem! Fofos, né?

Quem também fez Lisboa sair do chão foi Gusttavo Lima! O sertanejo soltou a voz com seus hits e, de quebra, fez a festa dos portugueses ao levar uma bandeira do país para o palco. E, assim como Luan Santana, ele posou ao lado do amada, Andressa Suita!

Por fim, outra famosa que estava por lá era Flávia Viana! Ela, que recentemente encantou todo mundo ao realizar uma festa de noivado com Marcelo Ié Ié, arrasou no visual a optar por um decote incrível e muito brilho.