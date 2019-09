Documentário sobre os supostos abusos sexuais de Michael Jackson ganha o Emmy

15/09/2019 | 13:11



No último sábado, dia 14, aconteceu a primeira noite do Creative Arts Awards, premiação do Emmy dedicada às realizações técnicas de arte da televisão norte-americana. O grande destaque do evento foi o documentário Free Solo, da National Geographic, que levou sete estatuetas na noite. Outras menções honrosas são o reality show Queer Eye, da Netflix, o documentário da HBO Leaving Neverland, que narra os supostos abusos sexuais cometidos por Michael Jackson, e o artista RuPaul, que ganhou o seu quarto Emmy consecutivo. A seguir, veja todos os vencedores em todas as categorias apresentadas:

Melhor Documentário/Especial

Leaving Neverland

Melhor Reality Show não Estruturado

United Shades of America com W. Kamau Bell

Melhor Reality Show Estruturado

Queer Eye

Melhor Apresentador de Reality Show ou Programa de Competição

RuPaul, RuPaul?s Drag Race

Melhor Dublagem e Narração

Seth MacFarlane, Family Guy

Melhor Narrador

Sir David Attenborough, Our Planet

Melhor Especial de Variedades, Música ou Comédia (Pré-Gravado)

Carpool Karaoke: When Corden met McCartney Live from Liverpool

Melhor Especial de Variedades (Ao Vivo)

Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear?s All in the Family and the Jeffersons

Melhor Programa de Animação

Os Simpsons

Série Animada ? Curta Duração

Love, Death, & Robots

Melhor Formato de Não-Ficção ou Reality Show ? Curta Duração

Creating Saturday Night Live

Melhor Formato de Série de Variedades ? Curta Duração

Carpool Karaoke: The Series

Melhor Casting de Reality Show

Queer Eye

Melhor Figurino de Programa de Variedades, Não-Ficção e Reality Show

RuPaul?s Drag Race

Melhor Coreografia de Programa de Variedades e Reality Show

Tessandra Chavez, World of Dance

Melhor Série de Documentário ou Não-Ficção

Our Planet

Melhor Série ou Especial Informativo

Anthony Bourdain Parts Unknown

Melhor Fotografia em Reality Show

Life Below Zero

Melhor Fotografia de Não-Ficção

Free Solo

Mérito Excepcional em Filmagem de Não-Ficção

RBG e The Sentence

Melhor Direção de Documentário/Programa de Não-Ficção

Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, Free Solo

Melhor Direção de Especial de Variedades

Springsteen on Broadway

Melhor Direção de Reality Show

Queer Eye

Melhor Hairstyling para uma Série Multi-Câmera ou Especial

RuPaul?s Drag Race

Melhor Maquiagem para uma Série Multi-Câmera ou Especial (Não-Protética)

Saturday Night Live

Melhor Programa Interativo

NASA And SpaceX: The Interactive Demo-1 Launch

Melhor Conquista Criativa em Mídia Interativa ? Programa sem Roteiro

Free Solo 360

Melhor Iluminação/Direção ? Programa de Variedades

Saturday Night Live

Melhor Iluminação/Direção ? Especial de Variedades

RENT

Melhor Composição Musical para um Documentário ou Especial

Brandon Roberts e Marco Beltrami, Free Solo

Melhor Direção Musical

Alex Lacamoire, Fosse/Verdon

Melhor Música e Letra

Crazy Ex-Girlfriend

Melhor Edição de Imagens para um Programa de Variedades

Last Week Tonight com John Oliver

Melhor Edição de Imagens para um Programa de Não-Ficção

Free Solo

Melhor Edição de Imagens para um Programa de Realidade Estruturada

Queer Eye

Melhor Edição de Imagens para um Programa de Realidade Estruturada ou Competitiva

United Shades of America com W. Kamau Bell

Melhor Design de Produção para uma Série de Variedade, Realidade ou Competição

Saturday Night Live

Melhor Design de Produção para Especial de Variedades

RENT

Melhor Mixagem de Som para uma Série de Variedades ou Especial

Aretha! A Grammy Celebration for the Queen of Soul

Melhor Mixagem de Som para um Programa de Não-ficção (Single ou Multi-Camera)

Free Solo

Melhor Edição de Som em Programa de Não-Ficção

Free Solo

Melhor Direção Técnica, Trabalho de Câmera, Controle de Vídeo para Série

Last Week Tonight with John Oliver

Melhor Direção Técnica, Trabalho de Câmera, Controle de Vídeo para Série Limitada, Filme ou Especial

The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special 2019

Melhor Roteiro em Programa de Não-Ficção

Anthony Bourdain: Parts Unknown

Melhor Roteiro em Especial de Variedades

Hannah Gadsby: Nanette

A segunda parte do Emmy será exibida no dia 22 de setembro.