Vunesp cancela prova de concurso público para Câmara de Mauá

Do Dgabc.com.br



15/09/2019 | 11:59



A Vunesp informou na manhã deste domingo (15), por meio de aviso no site, que a prova de concurso público para para preenchimento de 46 vagas na Câmara de Mauá, que seria aplicada hoje, foi cancelada. Segundo o informativo, o motivo seria um incidente com uma das equipes de aplicação durante o percurso para o local dos exames. As provas serão reaplicadas, no entanto, a nova data ainda não foi determinada.

O Presidente da Câmara de Mauá, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), publicou em sua página nas redes sociais o informativo, sem dar detalhes da decisão. A equipe do Diário aguarda retorno oficial sobre o caso.

O CONCURSO – Divulgado no início de junho pelo Legislativo de Mauá, o exame deve preencher 46 vagas na Câmara Municipal. Os salários variam de R$ 2.090,10 (auxiliar de jardinagem) a R$ 7.575,93 (procurador legislativo). As inscrições já estão encerradas.

Também são oferecidas vagas de almoxarife, assistente legislativo das comissões, assistente legislativo de imprensa, assistente legislativo em redação, motorista legislativo, oficial legislativo, taquígrafo, técnico em manutenção e técnico em suporte de informática.

Conforme divulgado pelo Diário anteriormente, a realização de processo seletivo estava no horizonte da Câmara de Mauá desde o ano passado quando, por força de determinação do Ministério Público, o Legislativo teve de reduzir o número de servidores em comissão. A promotoria chegou a orientar pela eliminação de 178 funcionários de livre nomeação. O último concurso público aberto pela casa foi em 2012.