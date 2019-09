Do Dgabc.com.br



15/09/2019 | 11:14



Notícias da semana - De 9 a 13 de setembro

MEIO-AMBIENTE

Quantidade de queimadas cresce no Pantanal durante este ano

Focos de incêndio superam, inclusive, os da Floresta Amazônica

A quantidade de incêndios, propriamente ditos, pelo bioma do cerrado, que inclui o Pantanal, do início do ano até a última quarta-feira já é superior do que se compararmos com o mesmo período em 2018 – sendo 334% maior – o número saltou de 1.039 para 4.515.

As ondas de calor excessivas e a baixa quantidade de chuva têm contribuído com o cenário, apesar de alguns especialistas acreditarem que as verdadeiras causas dos incêndios seriam provavelmente humanas, sendo ou não intencionais.

O fato é que a situação climática e os ventos acabam contribuindo ainda mais para o desastre ecológico. Para se ter ideia, em menos de duas semanas 7.304 focos de incêndio foram contabilizados na região do Pantanal, enquanto que na Floresta Amazônica houve 6.200. O levantamento é do Programa Queimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

A situação fez com que o governo de Mato Grosso do Sul decretasse situação de emergência.

ESPORTES

Ribeirão ganha time de futebol e estádio passa por reforma

Os moradores de Ribeirão Pires terão pela primeira vez um time de futebol profissional, o Clube Atlético Desportivo, que também leva o nome da cidade. Por conta do elenco futebolístico, o Estádio Centro Esportivo Vereador Valentino Redivo, na Vila Gomes está sendo reformado. O valor total do investimento nesta primeira fase será de R$ 1 milhão, para construir arquibancadas e toda a estrutura necessária.

O objetivo é o de que o local se adeque para sediar jogos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2020.

SANTO ANDRÉ

Sabesp realizará obras para melhorar abastecimento

A Sabesp (Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo), nova empresa responsável pelos serviços de água e esgosto na cidade de Santo André, anunciou, junto à prefeitura do município, o segundo pacote de obras, cujo investimento inicial é de R$ 17 milhões.

As intervenções serão feitas por bairros, em etapas e entregues de forma gradativa, com previsção para conclusão em junho de 2020, finalizando na região do Recreio da Borda do Campo.