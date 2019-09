A alegria e os benefícios em mexer o esqueleto

Tauana Marin

Brincar de pega-pega, esconde-esconde, pular corda, jogar bola, ir a parques para maratona de: escorrega, gira-gira e balanço. Brincar, além de divertir, movimenta o corpo, articulações e músculos, os fortalecendo. Acelera o coração e coloca os pulmões para trabalhar mais rápido.

O exercício físico estimula o crescimento e o desenvolvimento sadio, melhora postura, além de nos trazer novos amigos e nos fazer sentir bem com a gente mesmo.

Mexer o corpo vira hábito. Davi Luiz Feitoza Benedito, 5 anos, sabe bem o que é isso. Mesmo pequeno, Davi adora correr e participar de competições de rua. A inspiração vem do pai, Alex, que pratica a modalidade. “Eu gosto muito, me sinto feliz e bem. Sempre me divirto correndo com meu pai.”

O garoto já participou junto com o patriarca de duas Corrida Cartoon, a do ano passado e deste ano – que aconteceu no começo do mês. A atividade é promovida pelo canal pago Cartoon Network e tem como objetivo incentivar que cada um corra do seu jeito. Crianças de 4 a 14 anos puderam correr acompanhadas de adultos de todas as idades – filhos, primos, irmãos, avôs, tios, esportistas profissionais e corredores. “Nosso percurso foi de cinco quilômetros. Tomei meu café da manhã e fui com meu pai. Depois da prova ganhei uma medalha e lanchinhos, água e suco”, conta Davi. Personagens do canal fizeram a atividade ainda mais divertida.

Outra que não gosta nem um pouco de ficar parada é a Geovanna Lorenna de Lima Silva, 4. A garotinha esteve no Monster Race – circuito gigante de brinquedos infláveis itinerante, dividida em 20 módulos e com diferentes atividades radicais, como escaladas, escorregadores, floresta de bolas gigantes e labirintos. A atração está no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping (Avenida Rotary, 624) até o próximo domingo. Os ingressos variam entre R$ 25 a R$ 30.

Animada, Geovanna fez o percurso em poucos minutos, já que está acostumada a brincar nos parquinhos, ama correr e jogar futebol. As bonecas têm sua vez quando o assunto é brincadeira, mas o que curte mesmo é se movimentar. “Foi muito legal”, disse, após sair do brinquedo.

Junto com ela, João Vitor Ribeiro, 5, adorou a experiência. Superativo, ele não encontrou dificuldades ao fazer o percurso. O menino vive a brincar e não deixa o corpo ficar parado. “É divertido passar pelos obstáculos e eu não fiquei cansado, não. Tô acostumado a correr”, contou João Vitor após passar pelo inflável.

Seja em brinquedos ou no quintal de casa, na escola ou no parquinho/pracinha do bairro, não importa, o que vale é sacudir o esqueleto, já que movimentar-se deve ir além da necessidade biológica. Brincar e se exercitar trazem felicidade.

Praticar exercícios duas vezes na semana já mostra resultados