15/09/2019 | 11:02



Os apaixonados por futebol têm até dia 13 de outubro para assistir a curtas, documentários e filmes sobre várzea, no Museu do Futebol (Praça Charles Miller. Tel.: 3664-3848), em São Paulo. Parte dos longas fala especificamente do trabalho das mulheres que lutam para jogar e manter ativo o futebol amador das periferias.

No local o público também poderá ver de perto as Taças das Favelas, concedidas aos vencedores da competição nas categorias feminina e masculina. A programação é gratuita.