Romance narra desafios do jovem do interior

15/09/2019 | 10:59



Um jovem sonhador do Interior de Mato Grosso do Sul, Bernardo, precisa decidir, após sua formatura no colégio, se deve ficar na pequena cidade onde nasceu, ao lado do seu primeiro amor, ou se deve seguir o seu grande sonho e outros destinos. Tomada a decisão, ele vai para a grande metrópole brasileira, e lá encanta todos da faculdade de música, mas os desafios em sua volta são o que o levarão ao encontro do seu maior amor.

O enredo está em Eu E Você Somos Um Sorriso (Odisséia Gráfica e Editora, 100 págs., R$ 34,90), do escritor Leônidas Brado. Narrada em primeira pessoa, a obra conta com vários diálogos dos personagens, ricos em pequenos poemas partilhados entre as páginas, que se encaixam ao romance e dão ligadura a cada um dos cinco capítulos.