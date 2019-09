15/09/2019 | 10:11



Fofura! Eliana comemorou os dois anos de idade da filha, Manuela, com uma festa fofíssima e divertida realizada no último sábado, dia 14. A pequena, fruto do relacionamento da apresentadora com o diretor de TV Adriano Ricco, ganhou uma comemoração incrível com o tema do desenho Masha e o Urso.

Na hora do Parabéns, Manu ainda recebeu o apoio do irmão mais velho, Arthur, para soprar as velinhas. O menino, de oito anos de idade, é filho do músico João Marcelo Bôscoli, com quem Eliana foi casada de 2008 à 2014.

Manu completou dois aninhos na última terça-feira, dia 10.