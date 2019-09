Peça 'Existo!' mostra a realidade com lente de aumento

15/09/2019 | 08:10



Luan observa o mundo pela janela da torre onde mora, enquanto aguarda o momento em que poderá conhecer as crianças que observa quando se apoia no parapeito. "Quando a jabuticabeira estiver carregada, você poderá sair", afirma sua mãe, única pessoa com quem mantém contato. Esse é o ponto de partida da peça Existo!, novo trabalho da Cia. La Leche, que fará curta temporada no Sesc Bom Retiro a partir deste domingo, 15.

"O texto conta a trajetória de uma criança que, por medo do olhar alheio, passa a perceber a realidade com lente de aumento. Fala com bichos, estuda em casa e deseja conhecer o mundo através de sua janela", comenta Alessandro Hernandez que, além de assinar o texto, interpreta Luan. Ele divide o palco com Ana Paula Lopez, que tanto vive a mãe de Luan, como também os bichos que visitam o local, como uma lagartixa.

Existo! trata da descoberta da existência, de pertencimento de si mesmo - enfim, de se sentir parte da sociedade ao fazer suas opções. "Assim, colocamos a criança frente a vários universos que possibilitam o diálogo, a descoberta de metáforas, as inter-relações que geram sensibilidade, autonomia e poesia", aponta a diretora do espetáculo, Cris Lozano. "Queremos refletir sobre ser livre, escolher ser livre mesmo com tudo o que o mundo se posiciona ao contrário. Buscar a fluidez das relações através dos olhares pelos quais somos afetados todos os dias, reabilitar o sentido das paixões, olhar o mundo que vemos e percebemos."

Melodias orientais inspiram a trilha sonora, que marca o acompanhamento do crescimento de um árvore símbolo da maturidade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.