Cauteloso, Botafogo segura empate com o Ceará na Arena Castelão

14/09/2019 | 23:13



Com uma postura cautelosa, o Botafogo segurou o empate sem gols com o Ceará neste sábado, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, a equipe carioca adotou uma formação totalmente defensiva e saiu de campo com um ponto na tabela.

O Botafogo soma agora 27 pontos, na nona colocação, a três pontos da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores. O Ceará, que foi para o seu quinto jogo sem vitória, ficou em 13º, com 22, ainda com boa distância da zona de rebaixamento.

Na Arena Castelão, o primeiro tempo foi todo do Ceará. O time mandante envolveu o adversário e criou as principais oportunidades de gol. Foram 13 finalizações contra apenas uma do rival. A primeira boa chance veio aos nove minutos. Thiago Galhardo acionou Felippe Cardoso. O atacante chutou cruzado para grande defesa de Gatito.

O Ceará seguiu dando trabalho ao goleiro do Botafogo. Leandro Carvalho avançou pela direita e chutou. Gatito jogou para escanteio. Com Thiago Galhardo ditando o ritmo no meio de campo, o time cearense foi empurrando o rival para o campo de defesa, faltou apenas o último passe para a infiltração.

Apesar da pressão, o Ceará não conseguiu acertar o alvo. O Botafogo se segurou como pôde e acabou levando o empate parcial para o intervalo. O time carioca se fechou todo, evitando um resultado ainda pior.

A postura do Botafogo não mudou na etapa complementar. O time carioca se defendeu durante os 45 minutos finais, a exceção foi em um arremate de Valencia, sem muito perigo, e assistiu o Ceará jogar. A equipe nordestina, no entanto, sentiu dificuldade para furar o bloqueio do rival, tanto que as melhores chances foram em tentativas de longe.

A chance mais perigosa do Ceará foi aos 38 minutos. Wescley tabelou com Thiago Galhardo, apareceu dentro da área, mas parou na defesa de Gatito. O goleiro foi o principal responsável pelo resultado final por 0 a 0, no Castelão.

O Ceará ainda tentou surpreender o Botafogo, assim como fez diante do Corinthians, com Leandro Carvalho. Ele tentou novamente um gol olímpico, mas jogou nas redes pelo lado de fora. Final: 0 a 0.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o São Paulo no sábado, às 11h, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). No domingo, às 16h, o Ceará visita o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 0 x 0 BOTAFOGO

CEARÁ - Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Lima (Felipe Baxola), Thiago Galhardo e Leandro Carvalho (Wescley); Felippe Cardoso (Bergson). Técnico: Enderson Moreira.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Lucas Barros (Gustabo Bochecha); Cícero, João Paulo, Alex Santana (Leonardo Valencia), Marcinho, e Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão); Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier (Ceará); João Paulo (Botafogo).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 263,650,00.

PÚBLICO - 20.260 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).