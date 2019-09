Neymar marca um gol e homenageia irmão de Davi Lucca

14/09/2019 | 18:11



Os dias de Neymar Jr. não estão entre os mais alegres no Paris Saint Germain, tudo porque o jogador de futebol está enfiado até o pescoço em uma polêmica em que ele queria se retirar do clube, mas a quebra de seu contrato não foi aceita pelos dirigentes.

Só que além das cobranças internas e contratuais, Neymar, assim como qualquer outro jogador, anda sofrendo uma grande pressão da torcida! E foi neste sábado, dia 14, que o astro desencantou e fez um belíssimo gol em uma partida contra o Strasbourg, em Paris. Na comemoração, Neymar ficou mais tempo em silêncio do que qualquer outra ação, mas quando lembrou que existia uma possibilidade do filho de sua ex, Carol Dantas, nascer na mesma data, o jogador fez questão de voltar para perto do gol, pegar a bola e colocar por dentro da camiseta como se fosse uma barriga de grávida.

O craque também colocou a mão na boca como se fosse uma mamadeira ou até mesmo uma chupeta, representando um bebê. Que belo gesto, né!? Logo após o término da partida, Neymar Jr ficou sabendo realmente que Valentin, filho de Dantas com Vinícius Martinez, já tinha nascido e que Davi Lucca, seu filho, já tinha também protagonizado uma das cenas mais fofas do dia.