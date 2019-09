Diadema abre licitação para obra de praça no núcleo habitacional Beira-Rio

Flavia Kurotori

Diário do Grande ABC



15/09/2019 | 07:00



A Prefeitura de Diadema abriu, neste mês, licitação por tomada de preços para construção da Praça Ana Maria, no bairro Serraria. O equipamento é a quinta etapa do processo de urbanização do complexo Beira-Rio, e o investimento previsto é de R$ 741,2 mil, provenientes integralmente da União. A informação foi publicada no Diário Oficial da última semana.

De acordo com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município, o espaço terá área de lazer e convivência, com pistas para caminhada e de skate, além de academia ao ar livre. O terreno, que fica no fim da Rua Ana Maria, é área livre, onde moradores do bairro indicam que usuários de drogas se reúnem.

Mariluce Martins Diogo, 53 anos, moradora do bairro desde a infância, avalia que a construção da praça é boa, contudo, teme que falte monitoramento, o que atrairia usuários de drogas. “(A construção da praça) É ótima, principalmente para quem é de idade e busca um lugar para caminhar, e para as crianças, que terão onde brincar. Mas, infelizmente, pode acontecer igual a outras pracinhas da região, que acabaram ficando inseguras”, observa.

Residente no bairro há 38 anos, Maria de Lourdes Barbosa Silva, 69, compartilha da opinião. “Essa praça só será boa se tiver segurança e, para isso, precisaria ser fechada e monitorada”, destaca. Já Edineide Lisboa, 50, pondera que a vizinhança tem outras demandas que seriam mais úteis à população. “O espaço seria melhor aproveitado se fosse construída uma creche ou escola”, opina.

No entanto, a gestão do prefeito Lauro Michels (PV) garante que, à época da projeção da Praça Ana Maria, a questão foi discutida com a população, como síndicos de conjuntos habitacionais da região. Assim, o equipamento seria uma solicitação dos próprios moradores, que carecem de áreas de lazer.

Em relação à segurança, a Prefeitura garante que está em constante tratativa com as polícias Civil e Militar para resolver a questão da segurança em toda a cidade. A área de lazer será cercada e irá ser contemplada com patrulhamento.

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano assegura que prazo para conclusão da obra é de quatro meses, porém, ainda não há data para início da construção. O Ministério do Desenvolvimento Regional afirma que a definição depende de envio da AIO (Autorização de Início de Execução do Objeto), informando nos parâmetros legais que a obra será retomada, pela Caixa, mandatária da União.

Vale destacar que o projeto da urbanização do complexo Beira-Rio foi selecionado em 2009, e o termo de compromisso, assinado no mesmo ano. O aporte previsto era de R$ 687,7 mil, entretanto, a Prefeitura garante que o montante será de R$ 741,2 mil por causa de juros variados.