Retratos da Catedral do Carmo

Aos 65 anos da instalação da Diocese de Santo André, fato ocorrido em 12 de setembro de 1954, a pesquisadora Claudia Ferreira organiza um ensaio fotográfico da Catedral do Carmo.

São imagens doadas por moradores como Simone Toto e família Colleoni e preservadas pelo Museu Dr. Octaviano Gaiarsa, o Museu de Santo André.

Uma das fotos leva a assinatura do Foto Panorama. Outra, tirada do coro da igreja, focaliza a decoração da catedral para o casamento do Dr. Nelson Colleoni – saudoso colaborador desta página Memória – e Eunice Galeano Colleoni: 1957.

A Diocese está organizando um livro com a sua história, e estas fotos por certo ajudarão na ilustração.

MEMÓRIA

Ferreira, com um blog sobre imagens antigas de Santo André, tem pesquisado o acervo da biblioteca do Museu de Santo André e investigado fotos por nós publicadas há mais de 30 anos. O que mudou desde então é o que em breve teremos oportunidade de conhecer.

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 15 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7171

Manchete – Horário político começa sem censura: fervia a campanha presidencial, a primeira depois do regime militar.

Comportamento – Por 15 votos a 1, vereadores de Santo André aprovam o uso facultativo de paletó e gravata nas sessões da Câmara Municipal.

Diadema – Prefeito José Augusto quebra acordo e pede polícia de novo no Buraco do Gazuza.

Esportes – Aurélio Miguel, da Pirelli, medalha de ouro na Olimpíada de Seul, deixa o judô, depois de brigar com os dirigentes do seu esporte.

Tragédia – Trem atropela e mata mulher de 70 anos em Mauá.

Em 15 de setembro de...

1904 – Humberto Cecatto nasce em Amparo. Vem para São Caetano em 1919. Destaca-se na área esportiva.

1914 – I Guerra. Manchete do Estadão: grande vitória francesa sobre a Alemanha; a Itália e a Áustria não reconhecem o novo governo albanês; a neutralidade da Espanha.

1919 – Organizada, no distrito de Santo André, uma sociedade mercantil formada por três sócios: os comerciantes Lodovico Cimiere, Lourenço Frugoli e Alfredo Angelini.

1939 – II Guerra. Manchete do Estadão: os franceses desencadearam ontem violenta ofensiva nas proximidades de Perl, fazendo recuar os postos avançados alemães.

1959 – Guilherme de Almeida eleito o ‘Príncipe dos Poetas Brasileiros’, num pleito de várias semanas em todos os Estados da federação. O vencedor conseguiu 320 votos, contra 164 votos do segundo colocado, Manuel Bandeira.

Líderes autonomistas de Osasco protestam contra decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que rebaixou a cidade novamente a distrito de São Paulo.

1974 – Eleita a primeira diretoria do Conselho Regional das Sociedades Amigos de Bairros do Grande ABC. Na presidência, Amaro Cavalcanti de Albuquerque, de São Bernardo.

1984 – Câmara de São Bernardo aprova por unanimidade projeto que lei que isenta os desempregados do pagamento de tarifa nos ônibus.

