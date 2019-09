Em boa fase na Stock Car, Ricardo Maurício supera Fraga e faz a pole no Velopark

14/09/2019 | 16:16



Atual vencedor da Corrida do Milhão da Stock Car, Ricardo Maurício vive grande fase nesta segunda metade da temporada. Neste sábado, o piloto da Eurofarma superou Felipe Fraga e cravou a pole position para a etapa do Velopark da Stock Car, na cidade de Nova Santa Rita.

Ricardo Maurício registrou o tempo de 54s517 no treino classificatório e desbancou Felipe Fraga por apenas 0s005 para cravar a sua primeira pole na temporada e confirmar o bom momento. Ele é o vice-líder na classificação do campeonato, atrás apenas de Daniel Serra.

Depois de sofrer nos treinos com dificuldades de acerto, Ricardo Maurício e sua equipe trocaram tudo para a classificação e a estratégia se mostrou acertada. "Tive um final de semana inteiro com dificuldades e de manhã rodei com pneus novos. Por isso, a cabeça foi uma das principais coisas que eu cuidei. Nós mudamos o carro totalmente para o quali e consegui encaixar tudo nas classificações. Para o campeonato, depois da vitória na Corrida do Milhão, foi perfeito e o carro está evoluindo", afirmou o piloto da Eurofarma.

Gabriel Casagrande teve bom desempenho na sessão classificatória e vai sair do terceiro lugar no grid, 0s051 à frente de Max Wilson, o quarto colocado. Thiago Camilo não conseguiu se aproximar dos ponteiros na classificação e vai largar na quinta colocação, seguido por Ricardo Zonta.

Thiago Camilo, dono de cinco poles nesta temporada (incluindo a da primeira etapa no Velopark, em abril), terá de largar da quinta posição, dividindo a sexta fila com Ricardo Zonta, depois de um Q3 em que os pilotos ficaram separados por menos de dois décimos.

Rubens Barrichello, Cacá Bueno e Bruno Baptista sairão do sétimo, oitavo e nono lugares, respectivamente. O líder do campeonato, Daniel Serra, não passou para o Q3 e vai abrir a primeira corrida do domingo apenas no décimo lugar.

A oitava etapa da Stock Car terá rodada dupla no Velopark. A primeira corrida tem largada prevista para as 10 horas e a segunda começará às 12 horas.