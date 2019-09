Ludmilla bate-boca com Luana Piovani após comentário da apresentadora: Você está magoada, amargurada e quer azedar a vida dos outros

14/09/2019 | 16:10



Olha o bate-boca na internet! Durante o desfile da marca de lingeries de Rihanna tocou um funk da Ludmilla com o MC Kekel. Muitas pessoas ficaram contentes de ver uma música brasileira tocando em um evento tão importante, mas Luana Piovani não foi uma delas. A apresentadora comentou em um post com um vídeo do momento dizendo que:

Podia ter ter colocado tanta coisa boa pra tocar... Cansada do obvio brasileiro pouco sexy vulgar e apelativo.

Eita! Mas Ludmilla não deixou barato e respondeu o comentário de Piovani com um textão. A cantora escreveu:

Estou vendo essas suas palhaçadas na internet há tempos e estava até com pena da situação, mas está extremo de ridículo para sua cara! Você já passou dos limites, eu não sei qual é o seu projeto para ganhar biscoito no futuro, mas só sei que eu não quero participar dele. Tudo isso que você nada fazendo parece um show de horrores para alcançar um grande número de seguidores e um mísero segundo de atenção, eu disse mísero!

E ela ainda completou:

Eu te conheci pessoalmente e posso falar com todas as letras, você não é nada do que você posta, nada! O dia em que eu te vi você estava triste, sozinha, em um canto da sua casa. Nem seus filhos estavam perto de você, achei triste, até comentei com a minha mãe. Agora, eu vendo de fora, o motivo disso tudo talvez seja a tua vida frustada, você tem que se tratar, mulher, tenta fazer esse projeto de outro jeito, nega, você está magoada, amargurada e quer azedar a vida dos outros. Está falando do meu gênero musical, da minha arte, do sustento da minha família.

Que babado! Porém, essa não é a primeira polêmica na qual LuaPio se envolveu em 2019.