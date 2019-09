Nadja Pessoa fala sobre bailarina quer foi parceira de D'Black no Dancing Brasil: -Fui maltratada

14/09/2019 | 16:10



O Dancing Brasil pode ter acabado, mas os babado continuam rolando. Nadja Pessoa falou em entrevista ao colunista Leo Dias sobre como se sentiu em relação a dançarina Carol Dias, que fez par com o marido da ex-Fazenda no reality. A esposa de Vinicius D'Black contou que teve problemas em se relacionar com a bailaria desde o dia em que as duas se conheceram e lembrou de um caso:

- Ela disque que meu sotaque era carregado e feio, que eu só não parecia nordestina porque sou loira, porque tenho traços finos, sou bonita. Fiquei indignada, mas não fiz nada. Preferi me calar.

Polêmica! Com o decorrer do programa, mais tempo D'Black e Carol passavam junto e Nadja ficava mais incomodada com a situação. A personalidade reclamou da aproximação da dançarina com a família do cantor, pois de acordo com ela, todos os familiares do vencedor de Dancing Brasil queriam fazer com que ele se separasse da esposa. Além disso, a ex-participante de A Fazenda reclamou de uma vez em que os pais do artista gravaram vídeos chamando a bailaria de musa e isso a deixou muito chateada, pois é o nome de uma música que Vinicius escreveu para ela.

- Todo mundo sabe que a família dele me odeia. Há oito anos, eles fazem de tudo para a gente se separar.

Outra situação de Nadja preferira que não tivesse acontecido foi quando D'Black deu um presente de aniversário para Carol. Depois, a bailarina fez Stories dizendo que tinha ganhado algo, mas não poderia falar o que, pois era íntimo. A esposa de D'Black contou ao jornalista que nessa situação também ficou chateada com o marido, pois ele não tomou nenhuma posição. Nadja não sabe porque ele decidiu fazer isso, mas pensa que pode ter sido para não criar nenhum atrito com a parceira de dança. A esposa do ganhador do Dancing completa:

- Eu fui maltratada por essa bailarina. Perdi trabalho, viagem para a Disney. Fiquei muito mal, depressiva, arrasada.

Procurada pelo colunista, Carol enviou uma declaração em nota em que dizia que estava no reality há cinco anos e sempre manteve uma postura de muito profissionalismo. Ela ainda falou que focou as energias em ganhar o programa e completou:

- Me entristece saber que palavras infundadas foram colocadas na minha boca. Em vários momentos pensei em me manifestar, afinal de contas quem cala consente. Lamento que, hoje, eu, uma coadjuvante de todo processo, precise ter que vir a público me defender de algo que não fiz. Como artista me sinto realizada por ter conquistado o objetivo final. Como mulher iriei me manter de cabeça erguida e continuarei sendo a profissional que sempre fui.

Babado!