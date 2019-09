Carol Dantas dá à luz Valentin e Davi Lucca aparece beijando o irmãozinho

14/09/2019 | 15:11



Carol Dantas que na tarde da última sexta-feira, dia 13, comentou nos seus Stories que tinha ido ao médico fazer algumas consultas como de costume da gravidez e que Valentin, seu filho mais novo, e fruto da relação com Vinícius Martinez, já estava mais do que preparado para vir ao mundo.

O que estava restando era apenas a vontade própria do pequeno para sair. E foi na tarde deste sábado, dia 14, na Pro Matre, em São Paulo que Valentin apareceu e foi direto para os colos da mamãe coruja. E por falar em coruja, Davi Lucca, filho mais velho de Carol Dantas com Neymar Jr., mostrou que estava bem ansioso com a chegada do irmãozinho.

Em um vídeo republicado por diversos fã-clubes, o irmão mais velho de Valentin aparece o segurando no colo e dando um beijinho em sua bochecha. Que coisa mais linda esse amor de irmãos, né!?

A assessoria de Carol Dantas ainda não comunicou mais detalhes sobre o nascimento de seu segundo filho.