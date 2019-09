Borussia Dortmund goleia Leverkusen e sobe na tabela do Alemão

14/09/2019 | 14:20



O Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Bayer Leverkusen neste sábado, ao golear o rival, em casa, por 4 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Alemão. Outros resultados de destaque na manhã foram as vitórias fora de casa de Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach.

Com um gol no primeiro tempo e outros três na etapa final, diante de sua "Muralha Amarela" do Signal Iduna Park, o Borussia chegou aos nove pontos na tabela de classificação e terminará a rodada pelo menos em segundo lugar.

Já o Leverkusen, que perdeu sua invencibilidade na competição, fica agora estacionado com sete pontos, em sexto, sendo ultrapassado pelo adversário deste sábado e perdendo a chance de ficar entre os primeiros colocados.

Marco Reus marcou duas vezes, com Paco Alcácer e Raphael Guerreiro completando o placar elástico para o time de Dortmund, que agora tem um dos melhores ataques do campeonato com a marca de 13 gols em quatro partidas.

Jogando fora de casa, o Werder Bremen superou a sensação Union Berlin por 2 a 1 - gols de Klaassen e Fullkrug - e conseguiu sua segunda vitória consecutiva, mantendo a recuperação após começar perdendo nas duas rodadas iniciais. Agora tem seis pontos e chegou ao nono posto na tabela. O time da capital alemã soma quatro pontos e está em 13º.

Quem também se deu bem longe de seus domínios foi o Mönchengladbach, ao bater o Colônia por 1 a 0. O gol único do confronto foi anotado pelo francês Alassane Plea, dando aos visitantes a oportunidade de subir ao quinto lugar, agora com sete pontos e saldo de gols melhor que o do Leverkusen. Já o Colônia, que sofreu seu terceiro revés na temporada, permanece com três pontos, apenas em 15º, à beira da zona de rebaixamento.

Completando a rodada da manhã, o Maiz recebeu o lanterna Hertha Berlin e saiu de campo com o primeiro triunfo da competição ao construir um placar de 2 a 1. Mesmo marcador do triunfo do Augsburg, que, em seu estádio, também saiu de campo pela primeira vez com uma vitória ao passar pelo Eintracht Frankfurt.