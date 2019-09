14/09/2019 | 14:11



Nasceu! Segundo o jornal Daily Mail, a atriz de Piratas do Caribe, Keira Knightley deu à luz ao segundo filho.

Ainda não se sabe o sexo do bebê, mas ele é fruto da relação dela com o músico James Righton, com quem também é mãe de uma menina de 3 anos de idade.

A data do parto não foi revelada, porém o casal foi visto andando por Londres, na Inglaterra, empurrando um carrinho de bebê e a atriz estava com flores e uma chupeta na mão.

Felicidades aos novos papai e mamãe!