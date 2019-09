14/09/2019 | 14:11



Anitta teve uma noite bem agitada! A cantora se apresentou no Vale Music Fest na última sexta-feira, dia 13, no interior de São Paulo, e passou por um momento um pouco tenso. A diva estava fazendo seu show normalmente, quando um homem invadiu o palco e foi na direção dela. Ele não estava com um rosto muito feliz e fez a musa se assustar e sair correndo. Tenso!

Tirando esse fato, a apresentação da voz de Vai Malandra aconteceu normalmente. Ela rebolou muito e sensualizou com os dançarinos e até chamou uma noiva para subir no palco, pois era a despedida de solteira da moça.

Uau! Lembrando que recentemente, Anitta também virou assunto por causa do término com Pedro Scooby!