Oito dias após anunciar o divórcio, Zooey Deschanel aparece de mãos dadas com Jonathan Scott, um dos Irmãos à Obra

14/09/2019 | 12:10



Novo casal? A atriz Zooey Deschanel e o apresentador Jonathan Scott, do reality Irmãos à Obra, foram vistos de mãos dadas na última sexta-feira, dia 13, na Califórnia, Estados Unidos. O flagra foi feito pelo site Hollywood Life, que fotografou o exato momento em que os dois estavam chegando a um restaurante na região de Silver Lake. Vale lembrar que Zooey anunciou que estava se separando do marido, o produtor Jacob Pechenik, há apenas oito dias.

- Zooey e Jonathan ficaram se olhando, sorrindo e sentaram-se perto, abraçando-se constantemente durante a refeição. Eles pareciam muito felizes e casuais. Eles pareciam bobos um com o outro e estavam de mãos dadas quando chegaram, e sussurravam no ouvido um do outro com frequência. Foi muito fofo, comentou uma fonte ao veículo.

O informante ainda contou como os dois se conheceram.

- Eles começaram como amigos. Eles já saíram algumas vezes e parecem querer manter o romance mais quieto. Ainda é muito novo. Eles parecem gostar um do outro e Jonathan viaja muito, mas eles se vêem quando podem. Ambos parecem muito felizes e até agora. Ainda é muito, muito novo. Ela não estava realmente querendo namorar, mas ela e Jonathan se deram bem inesperadamente.

E aí, será que esse romance vai engatar?