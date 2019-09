Viñales aproveita enrosco de Márquez e Rossi e conquista a pole

14/09/2019 | 11:25



O espanhol Maverick Viñales repetiu o bom desempenho dos treinos livres e conquistou, neste sábado, na sessão classificatória, a pole para a etapa de San Marino da MotoGP. Ele aproveitou erros dos concorrentes e marcou 1min32s265 para desbancar o compatriota Pol Espargaró, que vai largar na segunda posição, com o tempo de 1min32s560.

A classificação foi emocionante e decidida no final. O francês Fabio Quartararo liderou boa parte do treino, mas perdeu a posição para Espargaró. Já com o cronômetro zerado, porém, Viñales apareceu para desbancar os dois e conquistar sua primeira pole desde a etapa do Catar no início do ano.

No final, Quartararo, da Yamaha SRT, teve de se contentar com o terceiro posto, atrás dos espanhóis da Yamaha e da Red Bull KTM e à frente do seu companheiro de equipe, o italiano Franco Morbidelli, que vai largar do quarto lugar.

Não foi só o desempenho de Viñales que chamou a atenção na sessão classificatória em San Marino. Os multicampeões Valentino Rossi e Marc Márquez se enroscaram em suas voltas rápidas no Q2 e ambos acabaram saindo do traçado de Misano, o que os prejudicou na classificação e deixou o caminho livre para Viñales.

Com isso, Márquez, atual tricampeão e líder do campeonato, colocou sua Honda no quinto lugar, e o veterano italiano da Yamaha registrou o sétimo melhor tempo. Entre eles aparece o também italiano Andrea Dovizioso, no sexto posto. O piloto da Ducati briga com Marquez pelo título do campeonato.

Os espanhóis Álex Rins e Joan Mir, companheiros da Suzuki, e o japonês Takaaki Nakagami, da LCR Honda, completaram o Top 10. O francês Johann Zarco, da Red Bull KTM, fez o oitavo melhor tempo, mas foi punido por conta de um incidente com o português Miguel Oliveira na etapa passada, em Silverstone, e vai largar em 11º.

A corrida em San Marino, a 13ª de 19 etapas da temporada da MotoGP, tem largada prevista para as 9 horas deste domingo.