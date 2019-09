Sandra Annenberg estaria arrasada por deixar o Jornal Hoje

14/09/2019 | 11:10



Como você viu, a Rede Globo anunciou no início de agosto que Sandra Annenberg iria deixar a bancada do Jornal Hoje. Então, na última sexta-feira, dia 13, a jornalista se despediu oficialmente do programa - que agora será comandado por Maju Coutinho -, visivelmente emocionada. Em breve, Sandra ocupará o espaço de Sérgio Chapelin no Globo Repórter, além de continuar nas manhãs se sábado com a atração Como Será?. E por mais que a mudança possa ser vista como interessante, o troca-troca não estava nem perto dos planos da apresentadora na emissora. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, Sandra definitivamente não queria sair do Jornal Hoje.

Alguns colegas de Sandra teriam afirmado que a jornalista está arrasada com as alterações. Sandra amava fazer o jornal e tinha uma grande sintonia com seus colegas de programa; afinal, estava com essa mesma equipe há 18 anos, 16 deles seguidos. Além disso, ela abriu mão de estar no Jornal Nacional para continuar comandando o jornal das tardes.

Sandra só teria saído porque a mudança foi uma imposição do departamento de jornalismo da Globo. Mesmo assim, não há dúvidas de que ela se dará bem no Globo Repórter, não é?