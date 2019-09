14/09/2019 | 10:31



O cachorro puxado por uma corda por um veículo em Ijuí, no Rio Grande do Sul, que aparece em vídeo que causou revolta nas redes sociais, foi visitado por uma ONG em defesa dos animais. A organização atestou que o animal não apresenta ferimentos. O episódio ocorreu no último domingo.

A Polícia Civil afirma que o proprietário do cão já foi identificado e será intimado para responder em juízo. A audiência está marcada para ocorrer em outubro. Quem pratica maus-tratos aos animais pode ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais - Lei Federal 9.605. A pena para este crime varia de três meses a um ano de reclusão além de multa.