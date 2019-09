Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 100 milhões neste sábado

14/09/2019 | 10:33



A Mega-Sena sorteia neste sábado, 14, o prêmio de R$ 100 milhões, acumulado há 11 edições. O sorteio do concurso 2.188 será realizado a partir das 20h.

No dia 7 de agosto, um apostador do Rio de Janeiro levou sozinho R$ 30 milhões no prêmio da Mega-Sena do concurso 2.176. Os números sorteados no concurso foram: 08, 23, 25, 39, 43 e 44.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.