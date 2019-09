Incêndio atinge o Viaduto Grande São Paulo, na Zona Leste

14/09/2019 | 10:05



Um incêndio sob o Viaduto Grande São Paulo interditou o trânsito na Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo, na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. O fogo começou no início da madrugada deste sábado, 14, e teria sido causado pela queima de lixo embaixo do viaduto.

Uma mulher que estava embaixo do viaduto precisou ser socorrida após inalar fumaça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi levada ao pronto-socorro do Hospital da Vila Alpina.

O incêndio começou por volta da 0h30 deste sábado. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para conter as chamas.

A Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo (CET São Paulo) informou que, além da interdição parcial da avenida, uma faixa do Viaduto Grande São Paulo foi interditada para a operação de combate às chamas

.

O fogo foi controlado por volta da 1h45. De acordo com a CET, uma faixa da avenida, no sentido Ipiranga, e uma faixa do viaduto foram fechadas para que a Defesa Civil realizasse uma vistoria na estrutura. Às 4h30, a avenida foi completamente liberada.

O incêndio sob o Viaduto Grande São Paulo é o segundo caso do tipo em menos de 48 horas. Na noite de quinta-feira, 12, outro incêndio destruiu barracos localizados embaixo do Viaduto Alcântara Machado, na Mooca, zona leste de São Paulo. O fogo provocou o fechamento do viaduto, que teve a estrutura vistoriada na manhã da sexta-feira, 13, pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb).

Após vistoria na sexta-feira, o viaduto começou a ser liberado para carros. Por volta das 11 horas, o trânsito para veículos leves foi liberado no sentido centro. E, pouco tempo depois, no sentido bairro. A CET esteve no local e fez a orientação aos motoristas, por causa das restrições. Após a ocorrência na noite de quinta, o viaduto foi interditado totalmente. A São Paulo Transporte (SPTrans) também divulgou alterações no trajeto dos ônibus que passam pela região.

Por enquanto, ônibus e caminhões estão proibidos de passar por cima do viaduto. Nova vistoria deve ocorrer daqui uma semana.

Ponte do Jaguaré é interditada para nova etapa de obras

A Ponte do Jaguaré, na zona oeste da cidade, ficará interditada parcialmente a partir deste sábado até 25 de outubro, para realização de mais uma etapa das obras de recuperação da estrutura atingida por incêndio no dia 21 de junho.

"As obras englobam o macaqueamento para adequação dos aparelhos de apoio e a instalação de mantas de reforço (feitas de carbono) para recuperação das vigas", reforçou em nota a Prefeitura.

Após ser atingida por um incêndio, a Ponte do Jaguaré permaneceu totalmente interditada por quatro dias para o tráfego de veículos. No dia 25 de junho, a pista bairro-centro foi liberada para circulação de veículos leves, no dia 26 duas faixas da pista sentido centro-bairro também foram liberadas para veículos leves.

Em 5 de julho, depois da realização de monitoramentos e cálculos estruturais, foi liberada a circulação de ônibus simples (dois eixos) nos dois sentidos da via. A circulação de veículos pesados, caminhões e ônibus acima de dois eixos, permanece proibida na ponte.

"O laudo estrutural emergencial para fazer uma radiografia da estrutura da ponte começou a ser feito em 24 de junho e deve ser concluído em até 180 dias. A empresa EGT Engenharia Ltda é a responsável pela elaboração do documento. As obras de recuperação da ponte, executadas pela G2O Gerenciamento e Obras Ltda, também serão concluídas até dezembro", afirmou a Prefeitura.

Em nota, a Prefeitura também informa que prevê a realização de vistorias em 185 pontes e viadutos da cidade. Deste total, 73 já passaram por vistoria visual, o que resultou na contratação emergencial de 18 laudos estruturais, que já foram entregues. Atualmente, 36 laudos estão com as licitações suspensas, para atender pedido de esclarecimentos feitos pelo TCM. A licitação para contratação de outros 19 laudos está sendo elaborada e os trabalhos de vistorias visuais continuam sendo executados.

Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), a meta é chegar até o fim do ano que vem com todos os laudos prontos.

"Alguns estão sendo contratados de forma emergencial e outros precisam passar por todos os prazos que a lei de licitação coloca."

A CET vai monitorar a interdição e orientar o tráfego na Ponte do Jaguaré. O trânsito de veículos pesados, caminhões e ônibus acima de dois eixos, permanece proibido na ponte.

Interdição Total

Pista sentido bairro (Jaguaré), das 6h desta sábado até as 22h do dia 25 de outubro;

Interdições Parciais

Pista sentido bairro (Jaguaré), faixa 3 e calçada à direita, de 16 a 25/09, das 6h às 20h;

Pista sentido bairro (Jaguaré), faixa 1 e calçada à esquerda, de 26/09 a 05/10, das 6h às 20h;

Pista sentido centro (Lapa), faixa 1 e calçada à esquerda, de 06 a 15/10, das 6h às 20h;

Pista sentido centro (Lapa), faixa 3 e calçada à direita, de 16 a 25/10, das 6h às 20h;

Alternativas

Interdição Total

Os veículos que chegam da Avenida Queiroz Filho, em direção à Avenida Jaguaré, poderão trafegar pelo tabuleiro da ponte, sentido centro, que funcionará da seguinte forma:

Pico da manhã: duas faixas no sentido bairro/centro e uma faixa no sentido centro/bairro;

Pico da tarde: duas faixas no sentido centro/bairro e uma faixa no sentido bairro/centro;

A inversão da operação se dará de acordo com as condições do trânsito no acesso à ponte;

Interdições Parciais

O fluxo de trânsito será orientado para as faixas restantes;

A circulação de pedestres será realizada pela faixa de trânsito canalizada ao lado da calçada bloqueada.