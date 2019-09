Pedro Scooby volta a elogiar Anitta, mas faz desabafo sobre beijo da cantora em clipe

14/09/2019 | 10:10



Como você viu, Anitta apareceu aos beijos com o cantor Vitão nas gravações do clipe da música Complicado. O vídeo tomou conta da internet e chegou até Pedro Scooby, ex-namorado da cantora. E se você acha que o surfista se incomodou com as imagens, está muito enganado! Nos Stories, Scooby elogiou a funkeira e deixou claro que não teve nenhum problema com o vídeo. Além disso, pediu por mais respeito e menos comentários raivosos nas redes sociais.

- Um desses comentários [de ódio] foi sobre um vídeo da Anitta beijando um cara no clipe. Ela já beijou um monte de cara em clipe, não vi problema nenhum nisso. E eu também não tenho nada a ver com isso. E outra coisa, ela foi uma p**a mulher para mim, foi incrível para mim. Vivi momentos incríveis com ela, sou super agradecido por todos os momentos. Então de boa, deixa a gente viver. Ela na dela, eu na minha. Cada um tem sua vida, cada um vai seguir seu caminho. E é isso. Mais amor, menos agressividade. Valeu, galera, disparou Scooby.

Já Anitta mandou um recado para quem pensou que ela estava querendo fazer um afronte ao ex ao beijar Vitão. Também nos Stories, a cantora postou diversos vídeos para mostrar que já beijou muita gente em seus videoclipes. Ela ainda ironizou ao dizer Desde 1930 beijando na boca nos clipes.

Apesar de tudo parecer bem, vale lembrar que Anitta e Pedro Scooby não se seguem mais nas redes, além de terem apagado as fotos que tinham juntos em seus perfis no Instagram. Climão, né?