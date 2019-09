14/09/2019 | 09:11



Fofura! Isis Valverde foi vista com o filho, Rael, no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, na tarde da última sexta-feira, dia 13.

Mãe e filho foram às compras e curtiram um passeio bem gostoso e divertido.

Rael, claro, roubou a cena e protagonizou momentos e carinhas fofas nos flagras. É muito amor, né?