14/09/2019 | 08:29



O Banco do Brasil selecionou prestadores de serviços de locação de usinas solares para os próximos 15 anos, cujos contratos podem chegar a R$ 37 milhões. No Distrito Federal, a vencedora foi a Sices Brasil, cujo contrato é de R$ 18 milhões. A candidata arrematou ainda a prestação de serviços em Goiás, de R$ 8,4 milhões. Já no Pará a vencedora foi a Yes Energia Solar, com contrato de R$ 10,4 milhões.As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.