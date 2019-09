Bienvenue! Bem-vindos!

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



15/09/2019 | 07:00



Coluna reformulada e cheia de planos começa agora com a notícia de que o Grande ABC terá um pedacinho da França dentro do shopping. Desde que foi anunciado, meio que por cima, nas redes sociais, está um falatório sobre a abertura da primeira unidade do restaurante Paris 6, no Shopping ABC, em Santo André. A notícia é absolutamente verdadeira e a inauguração será entre novembro e dezembro.

O sócio-fundador Isaac Azar confirmou exclusivamente para esta Social do Diário que a expectativa é grande. “A chegada do Paris 6 é resultado de estratégia desenhada, pois considero o Grande ABC região muito importante dentro da área metropolitana de São Paulo”, disse.

O modelo de operação a ser aberto em Santo André é o petit, inspirado nos bistrôs, com arquitetura e ares parisienses dos anos 1920. Apesar de o local ser ‘pequeno’, vai oferecer algumas criações famosas e clássicos da rede, que já conta com 17 casas no Brasil. Entre as sobremesas queridinhas está o Grand Gateaux ‘Paloma Bernardi’ – a atriz estudou em São Bernardo, na Metodista. Também terão cheesecakes, além de cafés quentes e gelados.

O visitante também poderá usufruir do conceito grab and go, sistema em que o produto é escolhido diretamente da gôndola, pago e está pronto para o consumo. “Temos muitos clientes que saem daí (Grande ABC) para virem às unidades da Capital”, afirmou Azar. Agora não precisa mais.

Happy hour de negócios

O Networking Beer Bussines Hour realizado na Choperia Carmona, em São Caetano, chegou em sua quarta edição. Idealizado pelo publicitário Arthur Dias, o evento tem o objetivo de promover o networking entre os empresários da região. O próximo já tem data marcada: será no dia 1º de outubro, às 19h, no mesmo local.

Castelinho como cenário

O cantor e compositor paulistano Vitão gravou o clipe de Complicado, com a participação de Anitta, no Museu Castelinho, em Santo André. O espaço nunca tinha sido usado em filmagens. Além de Vitão, a música também foi escrita por Day Lins, Diogo Piçarra, Carol Biazin, Dan, Marcelinho Ferraz e Pedro Dash.

Poderosíssima

L’Oréal Paris anunciou a atriz, ativista e humanitária Viola Davis como porta-voz da marca. Com seus 54 anos, ela se junta a uma lista de grandes nomes, como Celine Dion e Helen Mirren. “Quando eu era jovem, nem sempre me disseram que eu era inteligente, bonita ou digna. Trabalhei duro para chegar onde estou hoje”, diz.

Passeio com conhecimento

A Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, recebe a exposição Tartarugas Marinhas, do Projeto Tamar, que ficará instalada no espaço até dia 29. A mostra conta com réplicas em tamanho natural de cinco espécies encontradas no litoral brasileiro e painéis explicativos sobre os animais.

Boa ideia - A 3ª São Paulo Oktoberfest, de 20 de setembro a 6 de outubro em São Paulo, terá ingressos solidários com apoio à Cruz Vermelha; a troca por alimentos é só até dia 19