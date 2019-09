Grande ABC recebe evento para capacitar potenciais exportadores

Do Dgabc.com.br



15/09/2019 | 07:21



Empresários interessados em se lançar na exportação de produtos têm a oportunidade de sanar dúvidas e conhecer mais sobre esse universo em evento que será realizado no Teatro Municipal de Santo André, no dia 23 de outubro.

O evento, chamado de Poupatempo do Exportador, será realizado pela Investe-SP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade).

A iniciativa consiste em serviço itinerante de apoio para empresários que têm interesse em ingressar no comércio internacional e também para os que já exportam e buscam conquistar novos mercados.

“O principal objetivo do Poupatempo da Exportação, que estamos trazendo para o Grande ABC, é criar um atalho para o empresário tirar série de dúvidas sobre comércio exterior”, afirmou Natália Biesiada, analista de exportações da Investe-SP, durante reunião do GT (Grupo de Trabalho) Desenvolvimento Econômico do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

A programação do seminário vai contar com a apresentação de autoridades e entidades parceiras sobre diferentes assuntos relacionados à exportação, incluindo capacitação, trâmites financeiros, adequação de produtos e inteligência comercial.

O evento no Grande ABC será a sexta edição da iniciativa, que já passou por Campinas, Sorocaba, Franca, Ribeirão Preto e Guarulhos.

A reunião do GT incluiu visita às instalações do Ceitec (Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia), equipamento inaugurado pela Prefeitura de São Bernardo para unir empreendedores e diferentes segmentos empresariais, bem como centros de pesquisas, universidades e escolas técnicas para a troca de conhecimento.