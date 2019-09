Santo André vence e vira líder do grupo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/09/2019



Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Santo André conquistou importante vitória, por 2 a 0, sobre a Inter de Limeira, ontem, no Pedro Benedetti, em Mauá. Matheus Santiago foi expulso ao revidar entrada forte, mas não influenciou no placar. Na base da raça, o Ramalhão segurou o resultado, em esforço que merecia ter sido visto por mais do que os 283 torcedores que foram ao estádio.



Agora, com sete pontos, o Ramalhão assumiu provisoriamente a liderança do Grupo 7. A Inter é a lanterna, com três. Comercial, vice-líder, com seis, e Juventus, em terceiro, com quatro, fecham a rodada amanhã, às 10h, na Rua Javari.



O resultado foi ainda mais comemorado pelo Ramalhão por causa dos cinco desfalques que teve de superar. Sem nenhum lateral de origem à disposição, Palhavam teve de improvisar o atacante Vinícius Rodrigues na função, mas ele se machucou no primeiro tempo.



Remendado, o Santo André lidou melhor com o péssimo gramado e preferiu jogar pelo alto. Assim conseguiu o pênalti convertido por Matheus Santiago, aos 33 minutos, pouco antes de ser expulso. Nos instantes finais da etapa, Victor Sapo virou para cima da marcação e com golaço fechou o placar.



O técnico José Carlos Palhavam elogiou o elenco, que teve quatro zagueiros por falta de opção. “Importante a conscientização do grupo. Terminamos o jogo com três atletas 1999 (com menos de 20 anos), foi difícil, mas vencemos”, disse.