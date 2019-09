Água Santa empata e fica por um fio na Copa Paulista

Anderson Fattori



14/09/2019 | 07:00



Se o Água Santa ainda resiste na luta por vaga na terceira fase da Copa Paulista deve isso ao goleiro Thomazella. Ele fez defesa espetacular em cabeceio de Macena, garantindo o empate por 0 a 0 com o XV de Piracicaba, ontem, no Interior.

O resultado mantém o Netuno com chance de classificação, mas ela é remota. A equipe de Diadema está na terceira posição do Grupo 6, com dois pontos, cinco atrás do próprio XV de Piracicaba e a sete do líder Mirassol. O Nacional é o lanterna, com um ponto.

Qualquer outro resultado que não seja a vitória contra o já classificado Mirassol, quinta-feira, no Interior, elimina matematicamente o Água Santa.

Se sobraram gols no confronto de sábado entre as equipes, disputado no Inamar e que foi vencido pelo XV por 3 a 2, ontem a bola não entrou. A equipe do Interior esteve perto de vencer com Macena, que teve três chances na etapa final, mas parou em Thomazella.