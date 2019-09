Ação leva serviços ao Jd.Teles de Menezes

Flavia Kurotori



14/09/2019 | 07:00



A EE (Escola Estadual) Doutor Júlio Pignatari, no Jardim Teles de Menezes, em Santo André, recebe hoje o Diário do Grande ABC nos Bairros. A ação social disponibiliza diversas atividades e atendimentos gratuitos à comunidade, a exemplo de orientação do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e da ouvidoria do município.

Segundo Víctor Hugo Xavier Goffi, gerente executivo da gerência andreense do INSS, o objetivo é fornecer informações gerais sobre benefícios. “Vamos tirar dúvidas da população sobre diversos assuntos, como pagamento, alíquotas e cálculo de aposentadoria”, afirma.

Além de aproximar a entidade da população, o objetivo é levar informações previdenciárias aos cidadãos. “Queremos levar conhecimentos que são muito necessários e que geram tantas dúvidas na população”, assinala Goffi.

Já a Ouvidoria de Santo André estará presente para prestar esclarecimentos aos moradores. Ainda que não seja possível registrar reclamações, dado que isto depende de sistema da prefeitura, os representantes irão sanar dúvidas. “Normalmente, as pessoas buscam orientações sobre solitação de serviços, como poda de árvores, construção de lombadas e conserto de buracos na rua”, aponta Ronaldo Martim, ouvidor adjunto.

Vale destacar que a equipe da entidade também irá responder a questões referentes às autarquias, como o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André).

Na ocasião, parceria entre o Diário e a Secretaria de Saúde de Santo André irá promover ação de conscientização sobre o sarampo. Serão duas enfermeiras informando sobre transmissão e sintomas da doença, destacando para a importância da imunização. “Estamos em um momento delicado, portanto, é de extrema importância conscientizar a população”, salienta Cláudia Nemer, coordenadora da atenção básica.

A iniciativa será realizada das 9h às 15h. Quem comparecer poderá participar de diversos atendimentos, a exemplo de exame oftalmológico e aferição de pressão arterial, além de teste de glicemia e IMC (Índice de Massa Corporal).