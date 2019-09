Jovens desejam mais lazer e educação na região em 2030

Flavia Kurotori

A primeira semana da 13ª edição do Desafio de Redação, promovida pelo Diário em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), terminou ontem. Alunos de quatro colégios de Santo André participaram do concurso literário, cujo tema é A Região Que Eu Quero em 2030. No Singular, jovens afirmaram que desejam mais entretenimento e educação para o Grande ABC em 11 anos.

Para a estudante do 1º ano do ensino médio Giovana Franco, 15 anos, ainda que a região seja agradável, faltam opções de entretenimento e lazer. “Espero que em 2030 haja mais investimento em shows e apresentação de orquestras, tudo aberto ao público, porque nós (moradores do Grande ABC) não temos muitas atividades desse tipo”, exemplificou.

Da mesma sala, Fernanda Marques Posztbiegel, 15, contou que escreveu sobre a educação como meio de combater a violência. “Países com boa educação têm os menores índices de violência, assim, este é o caminho para não apenas uma região, mas também um País menos violento em 2030.”

De acordo com as jovens, o concurso do Diário é uma oportunidade para praticar a escrita. “Gosto muito de ler e esta é uma maneira de me preparar para os vestibulares, para entender como é escrever este tipo de texto na prática”, afirmou Giovana. Vale lembrar que os critérios de correção são os mesmos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Na avaliação de Elisa Gonçalves, coordenadora pedagógica, a produção de texto é importante não apenas para os vestibulares, mas para toda a vida. “A escrita é a base de tudo, até para que eles (os jovens) aprendam a se expressar. É sempre muito importante abordar a redação em sala de aula”, disse.

Em relação ao tema, a profissional da educação apontou que é importante, dado que é questionador. “Levantar a análise de como os jovens querem o futuro, principalmente porque vivemos em um País em crise, é muito interessante, ainda mais que muitos deles pensam em deixar o País para viver em um lugar melhor.”

