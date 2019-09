Alex e Thiago vão à Alemanha conhecer indústria química

Júnior Carvalho

Os deputados federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo, e estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, embarcarão para a Alemanha amanhã para conhecer a indústria química do país europeu e sua importância para a economia local. A dupla, que integra frentes parlamentares sobre o setor na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, foi convidada pela Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química).



A ideia, segundo a entidade, é trocar experiências com o país alemão para identificar “práticas que podem ser replicadas no Brasil e explorar políticas públicas voltadas para o aumento da competitividade da indústria química e consequente geração de emprego de qualidade e renda para o País”.



“Temos uma grande expectativa nesta missão à Alemanha. A indústria química alemã é a quarta maior do mundo. Temos muito a aprender com eles. O Brasil também tem uma indústria química forte, mas pode e deve crescer ainda mais. Essa troca de experiência é fundamental para aumentar a competitividade do setor e, assim, ajudar a alavancar a economia brasileira para geração de emprego e renda, que é a prioridade do País neste momento”, frisou Alex, que preside a frente parlamentar da química em Brasília.



Para Thiago Auricchio, líder da frente na Assembleia Legislativa, a missão na Alemanha também visa absolver experiências a fim de “reduzir burocracias” para o setor químico paulista. “O Estado de São Paulo, como responsável por mais da metade das empresas da área, carrega enorme responsabilidade com esse desenvolvimento e precisa aprimorar suas políticas públicas voltadas para o nicho. São esses elementos que queremos trazer na bagagem para resgatar a competitividade da indústria química e assim gerar mais emprego e renda para o Grande ABC”, citou o parlamentar. “O setor químico alemão tem grande representatividade no mundo e excelentes práticas que podemos e devemos, como gestores públicos, replicar no Brasil”, completou.



No início do mês, a frente parlamentar da química na Câmara Federal promoveu debate sobre a necessidade de desburocratização do setor. Levantamento da Abiquim indica que os entraves geram custos de R$ 1 bilhão ao ano para as empresas do ramo no País.



PROGRAMAÇÃO

Segundo o cronograma da Abiquim, os parlamentares desembarcam em Frankfurt na segunda-feira e receberão informações sobre o setor químico alemão, explorando temas como a chamada indústria química 4.0. Na terça-feira, visitarão a sede mundial da empresa alemã Basf, líder mundial do setor, na cidade de Mannheim. A programação também prevê visitas no Innovate4Climate, evento global que debate a preocupação da indústria com o clima, e ao embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, além de ida ao Parlamento alemão e encontro com o representante do Ministério da Economia e Energia da Alemanha, Robert Köppen.