Campos quer PTB como maior partido do Estado até 2020

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



14/09/2019 | 07:00



O deputado estadual e presidente estadual do PTB, Campos Machado, acredita que poderá transformar a legenda em uma das maiores do Estado até o fim de 2019. O deputado prevê que atingirá esse objetivo com atividade de filiação que ocorre hoje, em diversas cidades do Estado de São Paulo, inclusive no Grande ABC.



Conforme o deputado, que está em sua oitava legislatura consecutiva na Assembleia Legislativa, a atividade pode ser encarada como uma das maiores campanhas de filiação já feitas por um partido, já que ocorrerá simultaneamente em 510 municípios.



“Quero chegar janeiro como o maior partido do Estado de São Paulo. Então vamos correr nos próximos três meses para atingir esse objetivo. Tenho certeza que vamos conseguir”, afirmou Campos Machado.



No Estado de São Paulo, o PTB ocupa a terceira posição na quantidade de filiados, com 333.368 inscritos. A sigla com maior número de filiados paulistas é o MDB, com 520.542 militantes, enquanto o PT está na segunda colocação, com 383.482.



Na região, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra participarão do evento de hoje, com início previsto para as 10h. São Bernardo e São Caetano receberão o evento de filiação, mas em data que ainda será confirmada pela direção estadual do partido.



“Queremos nos preparar para a eleição de 2022. A intenção é lançar candidatos majoritários nestes 510 municípios. O partido tem que pensar grande”, declarou Campos.