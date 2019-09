Daniel Alves vai a campo no penúltimo treino do São Paulo antes de pegar o CSA

13/09/2019 | 20:43



Após voltar da seleção brasileira e realizar trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda na última quinta-feira, Daniel Alves participou da atividade em campo do São Paulo na tarde desta sexta. Foi o penúltimo treino da equipe antes do confronto com o CSA, no domingo, às 19 horas, no Morumbi, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O treino foi fechado à imprensa. De acordo com o São Paulo, o técnico Cuca trabalhou questões táticas da equipe e também focou em cobranças de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas.

Uma provável escalação da equipe tricolor para enfrentar o CSA tem: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Alexandre Pato (Everton) e Pablo (Raniel).

Os desfalques certos para a partida são Igor Vinícius e Hudson, suspensos, e Rojas, que operou o joelho direito recentemente e só voltará a jogar no ano que vem. O elenco volta a treinar na manhã deste sábado, em atividade novamente fechada à imprensa.

O São Paulo está em quinto lugar na tabela do Brasileirão, com 31 pontos, oito a menos do que o líder Flamengo, que neste sábado enfrenta o Santos, às 17h, no Maracanã.