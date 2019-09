James Gunn confirma elenco de Esquadrão Suicida 2

13/09/2019 | 20:15



O diretor James Gunn divulgou nesta sexta-feira, 13, por meio da sua conta no Twitter, o elenco do próximo Esquadrão Suicida 2. Dentre os convocados, há algumas novidades, como por exemplo a escolha da brasileira Alice Braga. John Cena, Taika Waititi, Michael Rooker e Idris Elba - que já eram cotados pelo público -, também foram confirmados.

Poucos são os atores que irão retornar para a superprodução. Conforme o post de Gunn, apenas Margot Robbie e Viola Davis devem reprisar seus papeis no longa como Arlequina e Amanda Waller, respectivamente. Já Will Smith, intérprete do Pistoleiro, ficou de fora do novo filme. O diretor fez questão de destacar para que os fãs não fiquem "apegados demais".

Já Alice Braga comemorou a novidade nas redes sociais. A atriz fez um post em sua conta no Instagram dizendo estar "muito animada" com o projeto. Ainda não se sabe qual papel deverá ser interpretado por Alice no longa.

A expectativa é a de que o novo Esquadrão Suicida 2 se inspire nas HQs da década de 1980, que foram escritas por Jon Ostrander e Kim Yale, e que apresente ao público um novo grupo de vilões. O lançamento está previsto para 6 de agosto de 2021.