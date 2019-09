Jesus fecha treino e deve repetir escalação do Fla que bateu Palmeiras por 3 a 0

13/09/2019 | 19:40



Após 15 jogos no comando do Flamengo, o técnico português Jorge Jesus deverá repetir neste sábado, às 17 horas, no Maracanã, no confronto com o Santos, que vai decidir o campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a mesma escalação com a qual o time venceu o Palmeiras por 3 a 0, no último dia 1º, também no Rio, pela 17ª rodada.

O treinador nunca repetiu uma mesma escalação por duas vezes neste período à frente da equipe carioca. E neste sábado deve mandar o Flamengo a campo com Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Mas, no último treino, nesta sexta-feira, antes do importante duelo, Jorge Jesus trabalhou com portões fechados e não deu nenhuma dica se vai ou não utilizar os mesmos jogadores ou se irá armar alguma surpresa para Jorge Sampaoli, o treinador do Santos.

Os jogadores se exercitaram pela manhã na academia e depois seguiram para o campo, onde foram realizados treinamentos específicos antes de a imprensa ser impedida de acompanhar o restante dos trabalhos.

A diretoria rubro-negra anunciou que os 61.120 bilhetes para o confronto foram vendidos. A Prefeitura do Rio confirmou que fará um esquema especial de trânsito nos arredores do Maracanã e pediu para que os torcedores usem transportes públicos.

Segundo a nota, "a Secretaria de Ordem Pública (Seop) atuará com reboques baseados em pontos estratégicos e circulando na área de abrangência do monitoramento, com a finalidade de reprimir o estacionamento irregular". Não serão criadas áreas de estacionamento ao redor do estádio.

O rubro-negro carioca soma 39 pontos, dois a mais que o rival da Vila Belmiro. O Palmeiras tem 36, seguido pelos também paulistas Corinthians (32) e São Paulo (31).