Os jingles que os militares interromperam

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/09/2019 | 07:00



“Aí já vem o Lauro, pra São Bernardo governar, nós queremos Lauro Gomes, pra prefeito ele voltar.”

(Composição de Névio Carlone gravada por Gessi Soares de Lima para a campanha eleitoral de Lauro Gomes de Almeida na campanha municipal de 1959, tipicamente local, e quanto sucesso fez).

‘Zé Caetano’, o autonomista criado por Jayme Patrão que a cidade esqueceu.

Nas três últimas edições, incluindo-se a deste sábado, o jornalista e radialista Milton Parron recheou o seu programa Memória com ingles eleitorais inaugurados em 1919 – há um século. Uma pesquisa de fôlego de um tempo em que os meios de comunicação viviam a era artesanal.

Slogans que pegaram, outros que se perderam pelo tempo, todos – ou quase todos – de fácil assimilação. Quem não ouviu os programas, deve recuperá-los na internet e observar o trabalho de muitos compositores e cantores famosos, entre os quais Nelson Gonçalves e Francisco Alves.

No Brasil de JK e do populismo dizia-se: o País vai seguindo, trôpego, mas pior seria se fosse dirigido por militares. Veio o regime, as marchinhas eleitorais rarearam, ressurgindo quando da redemocratização do País. E este terceiro programa de Parron focalizará, exatamente, o período mais contemporâneo da nossa política. Ouçam.

Nas ondas do rádio

Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. Jingles – III de uma série. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol noturno, com reprise amanhã, às 5h. E na internet em bandeirantes.com.br – No ar.

