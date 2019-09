Preta Gil dá selinho em Mara Maravilha nos bastidores de stand up

13/09/2019 | 19:11



Após a estreia bombástica de Mais Preta do que Nunca, Preta Gil segue com seu stand up, que nada mais é do que um bate-papo que envolve música e histórias da vida da artista!

O espetáculo rolou na última quinta-feira, dia 12, em São Paulo, e contou com a presença de muita gente querida pela cantora! Seu maridão, Rodrigo Godoy, por exemplo, não deixou de marcar presença!

Nos bastidores de Mais Preta do que Nunca, o casal, que está junto desde 2015, esbanjou fofura ao posar para os fotógrafos.

Quem também esteve por lá foi Mara Maravilha, as duas abriram o sorrisão, mas, o que chamou a atenção mesmo foi o selinho que rolou.

E, é claro que não podia faltar a família de Preta. A cantora posou ao lado das irmãs, Marina Morena, e Bela Gil, que levou o marido, João Paulo Demasi, e a filha Flor!