Bruna Marquezine encanta seguidores ao posar com biquíni de bolinha

13/09/2019 | 18:11



Uau! Bruna Marquezine encantou os seguidores ao relembrar um clique em que aparece usando um biquíni de bolinha e toalha na cabeça enquanto curte uma praia no Rio de Janeiro. Na legenda, ela falou sobre o dia especial:

Um dia cinza mas bem do bonito e um tanto frio pra carioca aqui, na cidade que eu amo com as pessoas que eu amo. (Minha progenitora que tirou essa foto. Boa, mãe!), escreveu.

A foto, claro, rendeu diversos elogios à atriz, que teve até sua foto republicada no perfil da marca de biquínis, que pertence à modelo Emily Ratajkowski.

Olá, perfeição!, escreveu uma internauta.

Só não tiro uma foto assim porque não tenho essa toalha pra colocar na cabeça, brincou outro.

Dona Neide caprichou na foto e na filha... Amém, dona Neide., escreveu um terceiro.