Vera Fischer é vista brigando com empresária em saguão de hotel, diz jornal

13/09/2019 | 18:11



Vera Fischer está deixando os amigos preocupados! Segundo o jornal Extra, a instabilidade do humor da atriz voltou a rondar seu dia a dia e, na madrugada da última quinta-feira, dia 12, ela foi vista discutindo com a empresária no saguão de um hotel em São Paulo.

- Ela chegou gritando e foi muita grosseria com a empresária dela. Muita gente viu!, disse uma fonte à publicação. O contrato entre Vera e Claudia Della ainda estaria sendo rediscutido por conta da má-relação entre as duas, já que Vera havia perdido a paciência com a empresária outras vezes.

A atriz também teria alarmado os amigos depois de voltar a beber. Ela já falou abertamente sobre a dependência química e sua última internação em uma clínica de reabilitação aconteceu em 2011. Segundo a publicação, Vera teria tentado retomar uma rotina saudável e recorreu à terapia e aos remédios para controlar a ansiedade.